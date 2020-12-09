Yine bir üzüldük, bir sevindik

Pandemi sürecinde her gün bir çok vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor, aynı zamanda birçok mucizevi iyileşmenin de sevincini paylaşıyoruz. İşte dün gelen haberler:Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 'Dualarınızı eksik etmeyin' mesajıyla Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.Isparta Şehir Hastanesi'nde 12 gün Kovid-19 tedavisi gören Hüseyin Temur (96) dün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.64'ü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu olduktan sonra görev başına geçti. Makam aracından gazetecilere el sallayan Başkan Böcek doktorlara "Haklarını ödeyemem" diyerek teşekkür etti.İzmir'de KBB uzmanı Dr. Metin İber ve psikiyatrist Dr. Hamdi Kandilcioğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.