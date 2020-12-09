Yol kenarında ceset bulundu

Hatay'ın Yayladağı-Altınözü bağlantı yolunda bir erkek cesedi bulundu.

Yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarına atıldığı değerlendirilen cesedi görünce jandarma ekiplerine ve Sofular Mahalle Muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarı ölen kişiyi tanımadı. Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi emniyet şeritleriyle kapattı. Daha sonra savcı ve olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.