Zafer, Vatan, Azerin, ve Bayraktar doğal yaşamlarına döndü

Yaz aylarında muhtelif zamanlarda Samandağ sahilinde bitkin ve yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağalarının tedavileri Hatay Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DEKİYM) tamamlandı. Tedavileri tamamlanan Deniz Kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü ve MKÜ görevlilerince Samandağ sahilinde denize bırakıldı.

BİTKİN HALDE BULUNMUŞLARDI

Kaplumbağaların yaralı olarak bulunduğunu belirten Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve MKÜ DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, "Kaplumbağalardan 3'ü Caretta caretta, biride Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları. 4 kaplumbağa da kafatası yaralanmaları nedeniyle Samandağ sahilinde bitkin ve koma halinde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından tedavi merkezimize getirildi." dedi.

TEDAVİLERİ 5 AY SÜRDÜ

Kaplumbağalara 4-5 aylık yoğun bir tıbbi müdahale ve tedavi uygulandığını belirten Altuğ, "Caretta Caretta Deniz kaplumbağalarının ikisi 54 ve 42 kilogram ağırlığında erkek, birisi de 43 kilogram ağırlığındaki ise dişi bir bireydi. Yeşil Deniz Kaplumbağası da 7 kilo 600 gram ağırlığında dişi bir bireydi. Kaplumbağalara 4-5 aylık yoğun bir tıbbi müdahale ve tedavi uygulandı. Ayrıca iki adet Caretta caretta'yı beyin üzerindeki maddi kayıplı kırıklarını inhalasyon anestezisi eşliğinde kranioplasti operasyonu ile tedavi ederek sağlıklarına kavuşturduk." şeklinde konuştu.

BELEDİYELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

"Deniz kaplumbağaları özellikle üreme dönemlerinde ve yaz aylarında bot travmaları, balık ağları ve olta iğne yaralanmaları gibi travmatik yaralanmalara maruz kalıyor. Ayrıca son yıllarda Samandağ sahillerine yumurtlamaya gelen dişi deniz kaplumbağaları sokak köpeklerinin saldırıları ile parçalanarak ölüyor. Bu nedenle yuvalama alanlarında deniz kaplumbağalarını köpek saldırılarından korumak için yerel belediyelere büyük görevler düşüyor. Deniz kaplumbağalarına yönelik ilk yardım tedavi ve rehabilitasyon faaliyetleri üniversite bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKİYM) ve Hatay Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere iki birim halinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor" dedi.

DENİZ KAPLUMBAĞALARINA TR MARKASI TAKILIYOR

Tedavi sonrası deniz kaplumbağalarının yüzgeçlerine TR kodlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait markalar takılarak denize bırakıldıklarını belirten Altuğ, "Bugün bıraktığımız kaplumbağalarımıza da Azerbaycan'daki zafer kutlamalarının anısına Zafer, Vatan, Azerin ve Bayraktar isimlerini verdik ve Mavivatan Akdenizdeki yaşam ortamlarına Samandağ sahilinden bıraktık." dedi.