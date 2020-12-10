11 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet 11 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

SU: HAYAT VE ŞİFA KAYNAĞIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri "su"dur. Kur'ân-ı Kerîm'in ifadesiyle, "canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır" ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

Değerli Müminler!

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, "Bu ne israf!" diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin "Abdestte de israf olur mu?" sorusu üzerine "Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!" diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.