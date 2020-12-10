190 işçinin zehirlenmesinde yeni gelişme: 2 kişiye ev hapsi

Dün İstanbul Maltepe ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesine verdiği yemekler ile 190 inşaat işçisinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen yemek firmasının yetkilisi E.A. ve Gıda Mühendisi S.P. gözaltına alınmıştı.

'AYNI YEMEKTEN YEMEME RAĞMEN BANA BİR ŞEY OLMADI'

Yemek firmasının yetkilisi olan E.A, savunmasında, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerinin doğru olduğunu, Kosaş firmasında 3 yıldır yemek üretim birimi müdürlüğü yaptığını, olay günü yemeklerin yaklaşık 1500 işçiye 6 ayrı şantiyede dağıtıldığını, Kartal'daki şantiyede 100 kişilik bir grupta sorun çıktığını söyledi. E.A, savunmasına 'Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben yemeklerin üretim ve nakliye aşamasından sorumlu değilim. Proje tanıtım ve satış aşamasından sorumluyum. Üretim aşamasından gıda mühendisimiz S.P ve usta başımız S.K sorumludur.' sözleriyle devam etti. Olay günü kendisinin de aynı yemeklerden yediğini fakat hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyleyen E.A, söyleyecek başka bir hususun olmadığını belirtti.

'6 PROJENİN ÜÇÜNDE ZEHİRLENME YAŞANDI'

Firmanın gıda mühendisi S.A ise sorgusu sırasında Kesaş firmasında yaklaşık 3 haftadır gıda mühendisi olarak çalıştığını, bu süre boyunca bütün sorumluluklarını düzgün bir şekilde yerine getirdiğini, 6 projenin 3'ünde zehirlenme olduğunu, olay günü gıdaların tadına baktığını ve numunelerini aldıktan sonra sevk işlemini yaptıklarını söyledi. Savcılıktaki ifadesini aynen tekrarlayan S.A, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini, yemekleri inşaat şirketlerine dağıttıklarını ve inşaat şantiyelerindeki bekleme sürecinde bozulmuş olabileceklerini düşündüğünü belirtti.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerin Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgularının ardından, mahkeme, şüphelilerin ev hapsi ile serbest bırakılmasına ve şüphelilere yurt dışına çıkma yasağı konulmasına karar verdi.