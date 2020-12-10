MTV ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?

2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi son günlerde epey araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler araca göre değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için geri sayım başlamışken aracın yaşı, cinsi gibi faktörler de göz önünde bulunduruluyor. Peki 2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?

2021 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aralık ayı itibariyle en çok merak edilen konuların başında 2021 MTV ücretleri yer alıyor. Milyonlarca araç sahibi, yeniden değerleme oranı ile birlikte değişen MTV ücretleri için ne kadar ödeme yapması gerektiğini merak ediyor. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabiliyor...