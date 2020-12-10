MTV ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?

2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi son günlerde epey araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler araca göre değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için geri sayım başlamışken aracın yaşı, cinsi gibi faktörler de göz önünde bulunduruluyor. Peki 2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?
Aralık ayı itibariyle en çok merak edilen konuların başında 2021 MTV ücretleri yer alıyor. Milyonlarca araç sahibi, yeniden değerleme oranı ile birlikte değişen MTV ücretleri için ne kadar ödeme yapması gerektiğini merak ediyor. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabiliyor...
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş / 0-1300 cc
2019 MTV: 861 TL
2020 MTV: 964 TL
2021 MTV: 1051 TL
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 TL
2020 MTV: 1678 TL
2021 MTV: 1830 TL
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş / 1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 TL
2020 MTV: 2964 TL
2021 MTV: 3234 TL
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 TL
2020 MTV: 4670 TL
2021 MTV: 5095 TL
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş / 0-1300 cc
2019 MTV: 600 TL
2020 MTV: 672 TL
2021 MTV: 733 TL
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 TL
2020 MTV: 1258 TL
2021 MTV: 1372 TL
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş / 1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 TL
2020 MTV: 2316 TL
2021 MTV: 2526 TL
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 TL
2020 MTV: 3596 TL
2021 MTV: 3923 TL
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş / 0-1300 cc
2019 MTV: 336 TL
2020 MTV: 376 TL
2021 MTV: 410 TL
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 TL
2020 MTV: 730 TL
2021 MTV: 796 TL
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş / 1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 TL
2020 MTV: 1364 TL
2021 MTV: 1488 TL
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 TL
2020 MTV: 2114 TL
2021 MTV: 2306 TL
MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.
Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.