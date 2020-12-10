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ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren () ödemeleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler bankaların mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelere bankalar taksit fırsatı da sunuyor. Araçlar için yaş, motor hacmi ve araç matrahına göre motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemi yapılıyor. Peki ne kadar oldu? Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?

Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:41 Son Güncelleme: 10.12.2020 08:42 ABONE OL
MTV ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?

2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi son günlerde epey araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9.11 olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler araca göre değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için geri sayım başlamışken aracın yaşı, cinsi gibi faktörler de göz önünde bulunduruluyor. Peki 2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?

2021 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aralık ayı itibariyle en çok merak edilen konuların başında 2021 MTV ücretleri yer alıyor. Milyonlarca araç sahibi, yeniden değerleme oranı ile birlikte değişen MTV ücretleri için ne kadar ödeme yapması gerektiğini merak ediyor. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabiliyor...

2021 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? ARAÇ SINIFLARINA GÖRE YENİ YILDA KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş / 0-1300 cc

2019 MTV: 861 TL

2020 MTV: 964 TL

2021 MTV: 1051 TL

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 TL

2020 MTV: 1678 TL

2021 MTV: 1830 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş / 1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 TL

2020 MTV: 2964 TL

2021 MTV: 3234 TL

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 TL

2020 MTV: 4670 TL

2021 MTV: 5095 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş / 0-1300 cc

2019 MTV: 600 TL

2020 MTV: 672 TL

2021 MTV: 733 TL

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 TL

2020 MTV: 1258 TL

2021 MTV: 1372 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş / 1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 TL

2020 MTV: 2316 TL

2021 MTV: 2526 TL

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 TL

2020 MTV: 3596 TL

2021 MTV: 3923 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş / 0-1300 cc

2019 MTV: 336 TL

2020 MTV: 376 TL

2021 MTV: 410 TL

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 TL

2020 MTV: 730 TL

2021 MTV: 796 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş / 1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 TL

2020 MTV: 1364 TL

2021 MTV: 1488 TL

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 TL

2020 MTV: 2114 TL

2021 MTV: 2306 TL

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

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MTV ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Araç sınıflarına göre yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek?
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