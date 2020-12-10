Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 22 yıldır hiç görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu

22 yıldır hiç görmediği annesine ’da kavuştu

, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Esra Erol bu kez 22 yaşındaki genç bir çocuğun anne hasretini bitirdi.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:34 Son Güncelleme: 10.12.2020 11:45 ABONE OL
22 yıldır hiç görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu

Adana'da yaşayan Yiğitcan Düzcü, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Anne özlemi içinde büyüyen Yiğitcan "Beni anneannem büyüttü. Çok zor şartlarda büyüdüm. Annem neredeyse çıkıp gelsin ona bir kez olsun sarılmak istiyorum" diye gözyaşları içinde sitem etti.

STÜDYODA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

22 yıldır annesi Fidan Hanımdan hiç bir haber alamayan genç çocuğa dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Düzcü'nün 22 yıldır hiç görmediği annesi Fidan hanımı Esra Erol dakikalar içinde buldu.

Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım, 22 yıl sonra birbirine "Esra Erol'da" programında kavuştu. Stüdyoda ise o an duygu dolu anlar yaşandı.

Son dakika haberi: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren 15 Aralık'a kadar...

ARKADAŞINA GÖNDER
22 yıldır hiç görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA