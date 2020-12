490 gram ve 680 gram doğan ikizler hayata tutundu

'SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ'



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Mustafa Yücel Kızıltan, ikizlerin yeni doğan ünitesinde uzun tedavi sürecinden geçtiklerini söyledi. Annedeki birtakım problemler, gebelik sırasında yaşadığı sorunlar ile geçirmiş olduğu hastalıkların etkisiyle doğum eylemi erken başlayabileceğini kaydeden Kızıltan, "24 haftalık bizim ekstrem küçük prematüre dediğimiz yaşam şansının çok düşük kabul edildiği ama elimizden gelen her şeyi yapmak için uğraştığımız bebekler. Hele ki doğum kilolarının da düşük olması da bu riski artırıyor. Şu an sağlık durumları gayet iyi. Özellikle bizim önemsediğimiz nörolojik gelişim, birtakım psikometrik değerlendirmelerle takip ediliyor. Görme, işitme yönünde her türlü destek veriliyor. Şu anda sağlıklı şekilde süreç ilerliyor" diye konuştu.