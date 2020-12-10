65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika genelge: 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.