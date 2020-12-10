Adıyaman’da Emniyet personeline başarı belgesi verildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli şubelerde görev yapan 208 personel, görevlerinden gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı Vali Mahmut Çuhadar tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Törende, Adıyaman il genelinde emniyet ve asayiş olaylarında 2019 yılı ile 2020 yılının mukayesesi yapılarak, rakamlarla kentteki güvenlik ve asayiş olayları ile emniyetin faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı.

Sunum sonrası Vali Mahmut Çuhadar, görevlerinden gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan Polis Memurlarını Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

Halkın huzuru ve güvenliği için yoğun bir mesai harcayan ve özveriyle çalışan emniyet mensuplarını tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve daha birçok alanda fedakârca görev yaparak amansız bir mücadele veren emniyet mensuplarımız ve Polis Teşkilatımız, dünyanın ve ülkemizin de koronavirüs tehditi altında olduğu bugünlerde salgınla mücadelede ülke çapında üstlendiği görevlerdeki hassasiyetinin yanında fedakârlıklarıyla da ön plana çıkmaktadır. Huzur ve sükûnun teminatı olan emniyet mensuplarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Programda ayrıca, verimliliği artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ayın Polisleri" uygulamasında, Aralık ayının başarılı polislerine Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından Teşekkür Belgeleri verildi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Polis Evinde düzenlenen ve sembolik olarak 14 personele Başarı Belgesinin verildiği törene Vali Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve emniyet personeli katıldı.