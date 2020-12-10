Arapça maske uyarısı

Adana polisi, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Bir yanda sokaklarda gezen polis ve bekçiler uyarıda bulunurken, bir taraftan da polis aracından megafonla arapça anons yapılarak maske ve sosyal mesafe kurallarını uyulması istendi. 12 saat süren denetimler kapsamında evde karantinada olması gereken 14 kişi tespit edildi, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 88, maske takmayan 248 ve sosyal mesafeyi ihlal eden 40 kişiye idari para cezası yazıldı.

MÜDÜR MASKEYİ ELLERİYLE TAKTI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 264 polis, 48 ayrı ekipler İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar ile birlikte Suriyelilerin yoğun olduğu bölgede denetim gerçekleştirdi. İlkar, yaşlı bir vatandaşın maske takmadan sokakta dolaştığını görünce önce yanına gidip ona uyarıda bulunup, yaptığının hem kendisini, hem de toplumu riske attığını anlattı. Müdür İlkar daha sonra yaşlı adama kendi elleriyle maske taktı.

"ÖLECEKSEM BEN ÖLECEĞİM"

Denetimler sırada üç kişinin bulunduğu otomobilde maske takmayan bir kişiyi de ceza yazıldı. Polislere itiraz eden yaşlı adam, "Size ne? Öleceksem ben öleceğim. O tutunacağını yazın verin bana yırtacağım" diyerek tepki gösterdi. Maske takmadığı için ceza yazılan yaşlı adam cezanı adresine geleceğini öğrenince otomobiline binip ayrıldı.

KARANTİNA YERİNE SOKAKTALAR

12 saat süren denetimler kapsamında; 'PCR Testi' pozitif çıkan ve evde karantina altında olması gereken 14 kişi sokakta yakalanırken, 88 kişinin de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Maske takmayan 248, sosyal mesafeyi ihlal eden 40 kişiye de idari para cezası verildi. Uygulamada; 77 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 2 AVM, 71 kahvehane, 437 lokanta, restoran ve kafe, 10 pazar yeri, 77 ticari taksi, 216 da toplu taşıma aracı denetlendi.