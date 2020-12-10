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’da yine kumarcılar kuralları hiçe saydı

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir çok alanda sağlık tedbirleri uygulanırken ’da yine kumar oynayanlar tedbirleri hiçe saydı. Polisin operasyonu ile 29 kişiye 91 bin lira ceza kesildi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:02 ABONE OL
Ardahan’da yine kumarcılar kuralları hiçe saydı

Ardahan'da son bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 29 kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki bazı iş yeri ve evlere yönelik son bir haftada yoğun denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 29 kişiye toplam 91 bin 350 lira ceza uyguladı. Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen 9 bin liraya el konuldu.

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Ardahan’da yine kumarcılar kuralları hiçe saydı
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