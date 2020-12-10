Aşı 14-21 gün arayla 2 doz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Hastanelerin ve sağlık çalışanlarının gittikçe artan bir yükü göğüsleme çabası içinde olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır. Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. Daha sıkı, kısıtlayıcı tedbirler kaçınılmaz olmuştur.Daha önce aşının 11 Aralık'tan sonra geleceğini söylemiştim. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecek. MRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor.: İncelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecektir. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecektir. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız., 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar şeklinde ayırmıştık. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacaktır.Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı, yapılan kişinin HES koduna işlenerek sisteme kaydedilecektir. Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz.3 bin 700'e yakın gönüllüye 500 bin civarında doz yapıldı. Önemli bir yan etkisi yok.Kitlesel bağışıklamada antikor testi yaparak yapılmasının uygun olmadığını biliyoruz. Kimlere yapılmayacağını belirlemek önemli. 18 yaş altı, gebeler ve muhtemelen son 4-6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlar haricindeki kişilere yapılmasını planlıyoruz.İnaktif aşıların 2-8 derece arasında korunabilirliği, altyapımız için de bu anlamda müsait olması nedeniyle Türkiye'de birçok ülkeden farklı olarak daha yaygın bu aşıyı yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Ucuz olduğu için değil, güvenilir olduğu için, geleneksel, doğal, bilinen aşı yöntemi olduğu için tercih ettik. Pfizer'dan nisan dahil ne kadar aşı verebilirlerse talepte bulunduk. Bir rakam ifade ettiler ama bunun artırılmasını istedik.Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok. Nisan sonrası bir veya bir kaç aşımızın devreye gireceğini ümit ediyoruz. Türkiye'nin ilk iki, üç ay içinde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olduğunu, sipariş veren ülkelere bakın görmüş olursunuz.Geçen hafta başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Şu an yeni bir kısıtlama için erken. Bunu gelecek hafta salgının seyri belirleyecek.Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya dahil. Ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftaki sonuçların ve salgının seyri belirleyecek. Seyrine göre yeni öneriler olabilir.