ATM’de unutulan bin 300 Lirayı sahibine verdi

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Giray Bayrak, bir bankaya ait ATM para haznesinde bin 300 lira buldu. Bayrak, bulduğu paranın sahibine teslim etmek için ATM'nin ait olduğu bankaya gitti.

26 adet 50 TL'lik banknotlardan oluşan bin 300 lirayı tutanakla görevlilere teslim eden Bayrak'a banka yetkilileri, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatan banka görevlileri de ATM'deki işlem trafiğine bakarak müşteriye ulaşılıp paranın teslim edileceğini belirtti. Ayrıca zabıtanın bu örnek davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.