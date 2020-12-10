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’de unutulan bin 300 Lirayı sahibine verdi

Bağcılar’da ikamet eden zabıta görevlisi , ’de unutulan bin 300 lirayı sahibine vererek örnek bir davranışa imza attı. 26 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşanparayı tutanakla görevlilere teslim eden Bayrak’a banka yetkilileri, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 10.12.2020 18:17 ABONE OL
ATM’de unutulan bin 300 Lirayı sahibine verdi

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Giray Bayrak, bir bankaya ait ATM para haznesinde bin 300 lira buldu. Bayrak, bulduğu paranın sahibine teslim etmek için ATM'nin ait olduğu bankaya gitti.

26 adet 50 TL'lik banknotlardan oluşan bin 300 lirayı tutanakla görevlilere teslim eden Bayrak'a banka yetkilileri, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatan banka görevlileri de ATM'deki işlem trafiğine bakarak müşteriye ulaşılıp paranın teslim edileceğini belirtti. Ayrıca zabıtanın bu örnek davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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ATM’de unutulan bin 300 Lirayı sahibine verdi
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