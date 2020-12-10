Bağlar Belediyesi’nden eğitime destek

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'ne bağlı kırsal Yalankoz Mahallesi sakinleri bin metre karelik kilitli parke taşı döşemesi yapılan okulun bahçe yenileme ve çevre düzenlemesinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

"SAĞLIKLI KOŞULLARDA EĞİTİM İMKANI SAĞLAMAK İÇİN"

Bağlar Belediyesi, fiziki eksiklerini giderip alt yapısını yenilediği eğitim kurumlarına bir yenisini ekledi. Karacadağ bölgesinde bulunan Yalankoz Mahallesi'nin ilkokulu titiz bir çalışma ile modernize edildi. Okulun çevre düzenlemesi yapılarak öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı bahçe kilitli parke taşı döşenerek güzelleştirildi. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, eğitime verilen değerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkürlerini iletti.

"EĞİTİME YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR"

20 aydır görevde bulunduklarını ve bu süre içinde ilçede bulunan eğitim kurumlarına ve eğitim çalışmalarına anlamlı katkılar sağladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, yarınların güçlü Türkiye'si için çocukların sağlıklı koşullarda yetişmesine özel önem atfettiklerini kaydetti.

Beyoğlu, "Eğitime yapılan her yatırımı insanımızın geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Birçok eğitim yuvasını yeniledik ve öğrencilerimize giysi ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Bu desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.