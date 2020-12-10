Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.



Koca, virüsün bulaştığı kişi sayısının dünyada 69 milyonu bulduğunu hala da artmaya devam ettiğini, 1,5 milyonu aşkın insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Koca şunları söyledi;



Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri yeni bir tedbir kısıtlamayı daha fazla genişletebilir miyiz, gün sayısını 4 güne çıkarabilir miyiz bunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev ziyaretleriyle ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Erdoğan, "Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. " demişti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yapmıştı.



Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir.



Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.