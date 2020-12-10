Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir CHP İl Başkanlığına saldırı

İl Başkanlığına saldırı

’de il başkanlığına giden kimliği açıklanmayan bir şahıs parti binasında bulunan biri kadın 2 parti yöneticisine saldırdı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 10.12.2020 23:45 ABONE OL
Balıkesir CHP İl Başkanlığına saldırı

Akşam saatlerinde Balıkesir CHP il başkanlığı binasında saldırı krizi yaşandı. Binaya giren kimliği açıklanmayan bir şahıs, fiili olarak sladırdığı bazı partilileri darp etmek istedi. Parti binasında bulunan yöneticilerden Hayriye Diler ve Gökhan Bayar'a saldıran şahıs, İl Başkanı Serkan Sarı'nın da üzerine yürüdüğü ancak partililerce engellendiği öğrenildi.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Parti binasındaki gergin anların yaklaşık 1 saat sürdüğünü dile getiren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Balıkesir Emniyeti tarafından gözaltına alınan saldırgan Kuvayi Milliye karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir CHP İl Başkanlığına saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA