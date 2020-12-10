Balıkesir CHP İl Başkanlığına saldırı

Akşam saatlerinde Balıkesir CHP il başkanlığı binasında saldırı krizi yaşandı. Binaya giren kimliği açıklanmayan bir şahıs, fiili olarak sladırdığı bazı partilileri darp etmek istedi. Parti binasında bulunan yöneticilerden Hayriye Diler ve Gökhan Bayar'a saldıran şahıs, İl Başkanı Serkan Sarı'nın da üzerine yürüdüğü ancak partililerce engellendiği öğrenildi.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Parti binasındaki gergin anların yaklaşık 1 saat sürdüğünü dile getiren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Balıkesir Emniyeti tarafından gözaltına alınan saldırgan Kuvayi Milliye karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.