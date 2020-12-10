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Barış Pınarı çiftçisine 100 ton tohumluk dağıtıldı

Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn'da, halkın ekonomik olarak kalkınmasına destek veren Türkiye, Tarım ve aracılığıyla tarımsal faaliyetleri destekliyor.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:21 ABONE OL
Barış Pınarı çiftçisine 100 ton tohumluk dağıtıldı

Her iki ilçede de Mahalli Meclis koordinesinde sürdürülen tarımsal faaliyetlere danışmanlık ve teknik destek veren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçi kayıt sistemi çalışmalarını tamamladı.

Bölgede tarımsal üretimin kaliteli ve verimli yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ceylanpınar Tarım İşletmelerinden temin edilen 100 ton sertifikalı buğday tohumluğu Telabyad ve Resulayn'da 50 dekar altında tarımla uğraşan çiftçilere hibe edilerek dağıtıldı.

Telabyad'da 60, Resulayn'da 40 ton olarak dağıtılan tohumlukları teslim alan çiftçiler, iklim şartlarının da uygun olmasını fırsat bilerek ekim yapmaya başladılar.

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Barış Pınarı çiftçisine 100 ton tohumluk dağıtıldı
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