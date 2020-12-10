Bartın Belediyesi susuz bir yaz geçirilmemesi için şimdiden uyarıyor

Havaların kış mevsimin de normallerinin üstünde gitmesi ve yeterli derece de yağmur ve kar yağmaması nedeniyle yer altı kaynaklarındaki su oranlarının düşmesine sebep oluyor. Yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntıları nedeniyle Belediyeler önlem almaya başladılar.

Bartın, su ihtiyaçlarının karşılandığı yer altı su kaynakları ile Bartın ırmağındaki su oranının düşmesi nedeniyle Belediye şimdiden önlem almaya başladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, önlemlerini almaya başladıklarını ve bu konuda billboardlara halkı uyarıcı afişler astıklarını belirterek; "Küresel ısınma nedeniyle maalesef bu sene de tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yağış oranı düşük. Halkımızın susuz bir yaz geçirmemesi için belediye olarak şimdiden önemlerimizi aldık. Bartın ırmağımızın alt kısımlarında su varmış gibi gözükse de üst kısımların da su oranı düşük. Yeraltı kaynaklarımızdaki su oranları yağış olmadığı için yeterli derecede beslenemedi. Su tüm canlılar için çok önemlidir. Doğa su sayesinde bize nimetlerini sunar, ağaçlar meyve verir, bitkiler yeşillenir. Bunun için diyoruz ki: 'Su Hayattır'. Bunu belediye olarak slogan haline getirip, halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için şehrimizin çeşitli yerlerine geçtiğimiz zamanlarda afişler astık. Bu afişlerde ise "Hayatını boşa akıtma, damlaya damlaya göl olur, bir saniye boşa akan bir damla suyun kaç litreye geldiği ve bu boşa akan suyun seneye kaç litre olduğunu belirten yazılarla halkımızı suyunu boşa akıtmaması konusunda uyarmak istedik." açıklamasında bulundu.

Çocuklarımızı bilinçlendirmek gerektiğini ifade eden Başkan Akın; "Yaş yaşken eğilir sözünden hareket ederek, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi suları boşa akıtmaması, işleri bitince muslukları kapatmalarını ve hatta boşa akan bir çeşme gördüklerini kendilerinin kapatmaları gibi konularda bilinçlendirmek istiyoruz. Alacağımız küçük önlemler ile hem suyumuzu boşa akmasını önlerken, aile bütçemizi de katkı sağlayacak. Onun için diyoruz ki "Su Hayattır, Hayatını Boşa Akıtma" dedi.

Öte yandan şahsi sosyal medya hesabından da uyarıda bulundu. Akın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer vatandaşlarımız

Hava koşullarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi ve yağış olmaması sebebiyle son yılların en kurak günleri yaşanmaktadır. Su kaynaklarındaki azalmaya sebep olan bu durum dolayısıyla ev ve işyerlerinde kullanılan suyun azami ölçüde tasarruflu kullanılması, bahçe sulama, halı-kilim, araba yıkama gibi işlerde suyun kontrolsüzce kullanımına izin verilmemesini halkımızdan rica ederiz. Unutmayalım, su hayattır."