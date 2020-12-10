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Bir evde toplanıp yaptıkları ekmek yüzünden 800 kişi karantinada

'de yaşanan olay salgınına karşı insanların tedbirsizliğine örnek oldu. Geçtiğimiz günlerde bir evde toplanıp ekmek yapan kadınlar 150 haneli köyün karantinaya alınmasına neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:38 ABONE OL
Bir evde toplanıp yaptıkları ekmek yüzünden 800 kişi karantinada

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı 150 haneli Kapuzbaşı köyünde yaşanan son dakika olayı akılalır gibi değil... Koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için ekmek yapan kadınlardan birbirlerine bulaştığı öğrenildi.

FİLYASYON EKİBİ ORTAYA ÇIKARDI

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 800 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği karantinaya alındı. Mahallede filyasyon ekipleri tarafından yapılan testte 30 kişide koronavirüse rastlandığı öğrenildi. Virüsün, 5 gün önce evde bir araya gelen kadınların ekmek yaptığı sırada yayıldığı belirtildi. Mahalle sakinlerin ihtiyaçları Ahde Vefa grubu tarafından sağlanacak.

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Bir evde toplanıp yaptıkları ekmek yüzünden 800 kişi karantinada
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