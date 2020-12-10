Çöp taksi çevreyi korumaya devam ediyor

Başiskele Belediyesi doğayı ve çevreyi koruyan örnek projeler ile hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda uzun süredir hizmete aldığı Çöp Taksi ile daha hızlı ve pratik temizlik işlerine imza atıyor.

Özellikle moloz, kuru dallar, koltuk gibi çöp kenarlarına koyulan atıkların toplanmasında büyük fayda sağlayan araç personelleri, sürekli kentin dört bir yanında atıkları topluyor.

VATANDAŞLAR DA BEĞENİYOR

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinesiyle planlanan moloz atık toplama günleri doğrultusunda, vatandaşlar 444 41 10 numaralı telefonları arayarak alınacak olan günde atıklarını çöp kenarlarına çuval içerisinde koyuyor ve araçlar gelerek bu atıkları bulundukları yerlerden alıyor. Belediyenin vatandaşlardan tek isteği ise, kentte bir görüntü kirliliğine sebebiyet vermemek için molozların atık toplama gününde dışarıya çuvalla birlikte çıkarılması oluyor. İlçede sürekli gezen ve ortalıkla çirkinliğe mahal verecek hiçbir çöp ve atık bırakmayan Çöp Taksi uygulamasını vatandaşlarda beğeniyor.