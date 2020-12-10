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Dalgıç polisler, kaçak avcıları denizde kovaladı

İzmit’te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddetti. Çağrılan dalgıç polislerin sahil şeridi boyunca yaklaşık 3 kilometre peşlerinden yüzerek yakaladığı 2 şüpheliye, idari para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:25 Son Güncelleme: 10.12.2020 16:26 ABONE OL
Dalgıç polisler, kaçak avcıları denizde kovaladı

İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan kişileri görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilere denizden çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Üzerlerinde dalgıç kıyafeti bulunan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye dalgıç polisler sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat boyunca 3 kilometrelik sahil şeridinde devam eden kovalamacanın ardından kaçak midye avlayan 2 kişi, denizden çıkarıldı.

Kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası kesildi.

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Dalgıç polisler, kaçak avcıları denizde kovaladı
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