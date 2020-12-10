Dikkat! "Aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

Öztürk, Türkiye genelindeki en yaygın dolandırıcılık yönteminin "iletişim yoluyla dolandırıcılık" olduğunu söyledi. Bunun için de telefonun kullanıldığına işaret eden Öztürk, söz konusu durumlara karşı uyanık olunması gerektiğini sözlerine ekledi.