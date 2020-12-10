Dikkat! "Aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

Polis ekipleri, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp aşı bahanesiyle kişisel bilgileri talep eden kişilere inanılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
TELEFONUNUZA BU MESAJ GELİRSE...
Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım.' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır." dedi.