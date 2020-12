DSÖ'den yeni uyarı: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor

HER GÜN 22 BİNDEN FAZLA İNSAN...

Toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada her gün 22 binden fazla insanın tütün kullanımı ve maruz kalınan tütün dumanından dolayı öldüğünü belirterek, "Diğer bir deyişle saniyede 4 kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Pasif olarak maruz kalınan tütün dumanı her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, her yıl 65 bin çocuk pasif içicilikle ilişkilendirilen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor" diye konuştu.