Dünya İnsan Hakları Günü mesajları 2020! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri seçenekleri

Aralık ayında her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya İnsan Hakları Günü ırk, dil ve din ayrımı gözetmeden bütün insanların haklarını koruyan bir gün olarak kutlanır. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakın dostlarınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan Dünya İnsan Hakları Günü mesajları kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçebilirsiniz. İşte en güzel, kısa ve uzun 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri
Tüm insanların hakları, her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününün kutlanması ile neticelenmiştir. İşte bu kapsamda Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili mesajlar ve sözler seçenekleri sizlerle…
İnsan köle doğmaz, köle yapılır,
Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı,
En büyük sevgi, insanlık sevgisidir,
İnsan, insanın efendisi olamaz,
Adil olmayan millet hür de olamaz,
Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir,
Kişisel hürriyetler kutsaldır,
Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)
Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)
Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)
Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)
Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)
Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür,
İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter, (F.W.Warrar)
Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)
Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)
İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)
II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.
1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, "insan haklarının anayasası" olarak tanımlanır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bugün de sürdürür.