Düzce belediyesi kapı kapı maske dağıtıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Düzce'de vatandaşların maske sıkıntısı yaşamamaları amacıyla, örnek bir çalışmaya imza atarak, vatandaşlara her ay 1 milyon maske dağıtımına başladı. Belediye ekipleri ilk dağıtım bölgesi olan Bahçeşehir'de 80 bin adet maskeyi tek tek evleri dolaşıp vatandaşlara ücretsiz olarak teslim etti.

AYDA BİR MİLYON MASKE DAĞITILACAK

Korona virüs salgının etkisini azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak adına Düzce Belediyesinin yaptığı çalışma ile salgının etkilerin en alt seviyeye indirilmesi için, 56 mahallede kapı kapı, ev ev maske dağıtımı her gün devam edecek. Geçtiğimiz günlerde ayda 1 milyon maske dağıtılacağının açıklamasını yapan Başkan Özlü, "Korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek için salgının ülkemizde de görülmesinin ardından Düzce Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettik. İlaçlama ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda, toplu ulaşım araçlarında, duraklarda, bankalarda, camilerde, taksilerde, kamu- kurum ve kuruluş binalarında sürekli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Son zamanlarda da artan vaka sayılarından sebep yine tedbirlerimizi sıkılaştırdık. Her gün düzenli olarak ilaçlama ekiplerimiz saha da olacak." dedi.

MASKELER EN ÜCRA KÖŞEYE ULAŞACAK

Halkın sağlığının korunmasının her şeyden önemli olduğunun da altını çizen Başkan Özlü sözlerine şöyle devam etti: "Salgın süreci boyunca kendi ürettiğimiz 3 milyon maskeyi, caddelerde, sokaklarda, pazar yerlerinde ve mahalle muhtarlıklarına dağıtım yaparak vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bundan sonraki hedefimiz ayda 1 milyon maskeyi hemşerilerimize dağıtmak. Ulaşılmadık ev bırakmayacağız. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Düzce'deki her eve, hiçbir haneyi atlamaksızın en ücra köşeye kadar maskelerimizi teslim edeceğiz. Halkımızdan tek istediğim alınan tedbirleri harfiyen uygulamaları; zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, toplu alanlarda bulunmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek kendi sağlıklarını riske atmamalarını önemle rica ediyorum. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımıza kurallara uydukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlere uyduğumuz sürece salgının üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Kısa süre içerisinde tüm çocuklarımızın yeniden okullarına gitmeleri, parklarda ve sokaklarda gönüllerince oyun oynayarak vakit geçirebilecekleri, güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum."