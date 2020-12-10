Düzce itfaiyesi, 1 ayda 53 yangına müdahale etti

Düzce Belediyesinin son teknoloji araç gereçlerle çok daha donanımlı hale gelen İtfaiye Teşkilatı, yangından trafik kazalarına, hayvan kurtarmadan kapı açmaya kadar birçok alanda Düzcelilerin ve ihtiyaç halinde tüm Türkiye'deki vatandaşların hayatlarına dokunuyor.

Geçtiğimiz hafta Başkan Özlü 'nün açılışını gerçekleştirdiği Bahçeşehir İtfaiye İstasyonunun ardından bölgenin en güçlü itfaiyesi olma yolunda ilerleyen Düzce Belediyesi İtfaiyesi Kasım ayı itibariyle 53 yangın olayına müdahale ederken 13 trafik kazasında kurtarma çalışması yaptı.

KISA SÜREDE OLAY YERİNDE

İtfaiye Teşkilatı, gelen ihbarlara, kısa sürede olay yerinde olarak anında müdahale gerçekleşiyor. Çoban mevkiinde yapılacak olan yeni hizmet binasının ardından müdahalenin çok daha hızlı olacağını belirten İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, " Bahçeşehir'de müfrezimi hizmete aldık. Yeni itfaiye erlerimizle kadromuzu güçlendireceğiz. Yeni Hizmet Binamızı da geçtikten sonra çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olacağız" ifadelerinde bulundu.

16 HAYVAN KURTARILDI

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kasım ayı içinde 7'si kedi-köpek olmak üzere 16 hayvanı da kurtarırken 2 asansörde mahsur kalma ve 2 de kapı açma çalışmaları ile vatandaşlara yardımcı oldu. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne Kasım ayı boyunca 330 çağrının geldiğini belirtilirken en büyük sıkıntının asılsız ihbarlar olduğuna dikkat çekildi. 703 sayılı KHK ile 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarla meşgul edenlere valilik onayıyla Kabahatler Kanununun 4 A maddesi gereğince 344 lira para cezası kesiliyor. Tekrarı halinde ise ceza ikiye katlanıyor.