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Son dakika: Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplandılar 72'sinin testi pozitif çıktı

'de akılalmaz bir korona hadisesi yaşandı. Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi’nde, ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine koronavirüs bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle, karantinaya alındı.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 21:56 Son Güncelleme: 10.12.2020 22:07 ABONE OL
Son dakika: Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplandılar 72'sinin testi pozitif çıktı

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi'nde 5 Aralık'ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi.

Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı.

Koronavirüs testi yapılanlardan 72'sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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Son dakika: Bu kadarına da pes! Ekmek pişirmek için toplandılar 72'sinin testi pozitif çıktı
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