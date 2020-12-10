Elektrik teknisyeni evinde ölü bulundu

Yaklaşık 2 yıl önce yaşadığı Amerika'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşen ve burada yaşamını sürdüren aslen İzmitli olan elektrik teknisyeni, 1 çocuk babası Bülent Tamer (62) Marmaris'te yaşadığı evinde yakınları tarafından hareketsiz bir vaziyette bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde Tamer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Tamer'in cenazesi burada tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Kocaeli'ne getirildi. Bülent Tamer'in kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucu belli olacağı öğrenilirken, kendisinin Siroz nedeniyle vefat ettiği öne sürüldü. Tamer'in cenazesi İzmit Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.