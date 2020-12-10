Eski sevgilisinin bıçakladığı Çağla’nın hayati tehlikesi devam ediyor

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesindeki dün akşam eski sevgilisi U.Ö. (40) bıçaklanan Çağla Ç, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Çağla Ç'nin hâlen hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
İlçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesinde Çağla Ç. ve eski sevgilisi U.Ö tartışma yaşadı. Tartışma sırasında bıçağına sarılan U.Ö, genç kızı 9 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çağla Ç. ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından tedavisi yoğun bakımda devam eden Çağla Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan; olay ardından kaçan U.Ö'nün Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Belde Jandarma Karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.