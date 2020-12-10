Gece girdiği marketten 200 karton sigara çaldı! Tam 50 bin lira değerinde!

İstanbul Ataşehir'de gece geç saatlerde girdiği bir iş yerinden 200 karton sigara çalan bir kişi yakalandı. Şüphelinin çaldığı sigaraların yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Ataşehir'de bulunan markete girerek 50 bin liralık 200 karton sigara çalan bir şüpheli, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ne bağlı Ferhatpaşa Mahallesi'nde 17 Kasım tarihinde saat 03.50 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Şüpheli E.K. (19) bir markete girerek 200 karton sigara çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. E.K. olayın ardından kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi soyulduğunu anlayınca durumu hemen polise bildirdi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.