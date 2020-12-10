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Gres yağı tenekesinde telefon kaçakçılığı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kızıltepe Şenyurt Mahallesinde durdurulan traktörde 330 adet gümrük kaçağı telefon ve muhtelif kaçak malzeme ele geçirildi.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:39 Son Güncelleme: 10.12.2020 11:52 ABONE OL
Gres yağı tenekesinde telefon kaçakçılığı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek çalışmalar sonucu Şenyurt Mahallesi mevkiinde durdurulan S.E. isimli şahsın gübre yüklü traktöründe yapılan kontrolde gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette poşetlerin olduğu tespit edildi.

Gres yağı tenekesinde telefon kaçakçılığı | Video

Poşetlerde ve gres yağı tenekesi içerisinde jandarma tarafından yapılan arama neticesinde gümrük kaçağı 300 adet akıllı telefon, 5 bin adet şarj cihazı, 12 bin adet kulaklık, 160 adet flash bellek ile 50 adet hafıza kartı ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca adı geçen şahsın babasının evinde yapılan aramada da çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin olduğu bildirildi.

Söz konusu olayla ilgili traktör trafikten men edilirken olayda ele geçen kaçak malzemelere el konulduğu, şüpheli şahsın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Gres yağı tenekesinde telefon kaçakçılığı
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