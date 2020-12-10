Gümüşhanespor Kulüp başkanını yaralayanlar yakalandı

Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun'un dün akşam saatlerinde kulüp binasındaki odasında silahlı saldırıda bulunan İsmail Köse ve yanında bulunan şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; saldırıyı gerçekleştiren İsmail Köse'nin ve görgü tanıklarının ifadesine göre Köse'nin yanında bulunan M.E yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, saldırıda başından, karnından ve bacağından yaralanan Olgun'un Gümüşhane Devlet Hastanesindeki tedavisi de devam ediyor.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

Olgun, Gümüşhane stadında dün oynanan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına geldi. Saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İsmail Köse adlı şüpheli, Olgun ile makamında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbede sonrası şüpheli, çıkardığı silahla Olgun'a ateş etti. Başına, karnına ve bacağına isabet eden kurşunla yere yığılan Olgun olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olgun'un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.