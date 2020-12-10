Günlük tablo son dakika: 10 Aralık Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Son dakika haberi: Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detaylar günlük korona tablosu ile duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı salgının ilk gününden itibaren gelişmeleri paylaştığı tabloyu akşam saatlerine doğru kamuoyu ile paylaşıyor. Son dönemde vakaların 30 bini aşmasıyla beraber birçok farklı tedbir kararı alınmıştı. Şimdilerde bu tedbirlerin tablodaki etkisi merak ediliyor. Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusu bu kapsamda araştırılıyor. İşte son dakika corona virüsü vaka sayısı ve günlük tablo…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 10 ARALIK GÜNLÜK KORONA TABLOSU

Türkiye corona virüsü vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından her gün duyurulmaya devam ediyor. Her gün güncel olarak açıklanan koronavirüs tablosunda pek çok veri yer alırken özellikle son dönemlerde artan vaka sayısı nedeniyle uygulanan tedbir kararlarının vakalarda düşüş sağlaması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz günün tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıkarken 217 kişi hayatını kaybetmişti.