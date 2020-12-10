Haliliye Belediyesi, hastaneleri dezenfekte ediyor

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 pandemisinin ülkemizde görüldüğü günden itibaren 'Panik yok, önlem var' sloganıyla başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan hastanelerde; Kovid-19 acil servisleri, kantin, koridor ve bekleme salonları, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. İlçe genelindeki kamu kurumlarında program dahilinde yürütülen çalışmalar, halkın ortak kullanım alanlarında da gerçekleştiriliyor. Kullanılan dezenfektanın insan sağlığına zarar vermediğini ve Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında ise hastane ve benzeri yerlere ayrıca özen gösteriyoruz. Bunun yanında ise kovid-19 vakası görülen meskenlerde dezenfekte çalışması yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.