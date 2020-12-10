Hanımeli, yılın projesi seçildi

Erzurum'un kuru fasulyesiyle ünlü ilçesi İspirli kadınların bir araya gelerek kurmuş olduğu, Erzurum'un ilk kadın kooperatifi olan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesin'de "Yılın Kadın Girişim Projesi" kategorisinde Altın Marka ödülünü aldı.

Kendi bahçelerinde ürettikleri mahsulleri, ilçe dışı pazarlara çıkaran ve ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınların başarıları, İstanbul'da düzenlenen bir ödül gecesinde taçlandırıldı. Ödülü almak üzere sahneye çıkan Kurucu Başkan İpek Merve Coşkun "Bize Erzurumlu Kara Fatmalardan, Nene Hatunlardan miras kalan azimle; psikolojik, sosyolojik, ekonomik mücadele veriyoruz. Bu mücadelede benim yol arkadaşlarım İspirli kadınlar, bize layık gördüğünüz Altın Marka ödülü ile başarılarını taçlandırmış oldular" dedi.

İspir'in Kuru Fasulyesi, Balı ve bakir toprakları ile yatırım beklediğini ifade eden Coşkun "İş insanlarına buradan sesleniyorum. Anadolu'nun en bakir topraklarından biri olan İspir yatırımlarınızı bekliyor. Yapılacak yatırımlarla İspir'in çalışkan kadınları üretimdeki gücünü gösterip hem İspir, hem Erzurum, hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyor" dedi.

Ödül töreninin ardından İpek Merve Coşkun "Dünyada Ana yani kadın kelimesini isminde barındıran tek coğrafya olan Anadolu'nun cefakar anaları, vefalı kadınları, üretime her daim katkıda bulunmak isteyen kızları adına bu ödülü aldım. Kadının gücünü İspir'den tüm dünyaya göstermek amacıyla 1 yıl önce girdiğimiz bu yolda bize inanan, güvenen ve her daim arkamızda duran Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan nezdinde tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.