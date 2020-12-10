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kodu bir yerde daha zorunlu oldu

Bilindiği üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde birçok ilde girişlerde kodu zorunluluğu bulunuyor. Son olarak , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:17 ABONE OL
HES kodu bir yerde daha zorunlu oldu

Son dakika HES kodu kararı! Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulunan Vali Kaldırım, "Kalabalık bazı caddelere HES koduyla giriş zorunluluğu getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, açıklamasında evlerde toplu buluşma, program ve etkinliklerin yasaklandığını anımsatarak, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

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HES kodu bir yerde daha zorunlu oldu
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