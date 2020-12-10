İHH Kocaeli’nden Suriye’ye 7 tır dolusu yardım yola çıktı

Suriye'de çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için İHH İnsanı Yardım Vakfı harekete geçti. Kampanya kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden yüzlerce yardım tırı Suriye'ye uğurlandı. Kocaeli'ndende toplanan yardımlar ile hazırlanan 7 tırı, yapılan açıklama sonrası Suriye'ye doğru yola çıktı.

ACILAR TAZELİĞİNİ KORUYOR

İHH Kocaeli Yöneticilerinden Mehmet Hatip Erkınay, "Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Gönül coğrafyalarımız olan Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kudüs'te yaşanan acılar bugün hala tazeliğini koruyor."

MAZLUMLAR İÇİN YOLA ÇIKIYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde ülkemizin 81 ilinden yüzlerce insani yardım TIR'ı mazlumlar için yola çıkıyor. Yıllardır zor şartlar altında ve imkânsızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıkları çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız.

DESTEK BEKLİYORUZ

Suriye'de çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, temizlik maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev mefruşatı, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır" dedi.