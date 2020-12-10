İl İnsan Hakları Kurulu’ndan Adıyaman Valisi’ne ziyaret

10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 72. yıldönümü ve Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu Başkanlığındaki İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Makamında kabul edilen İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, Vali Çuhadar'a bir buket çiçek takdim etti.

İl İnsan Hakları Kurulu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, kurul üyeleri ile makamında bir süre sohbet ederek, İl İnsan Hakları Kurulunun Adıyaman'da gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.