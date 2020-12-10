İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Ufuk Avcu (22) yönetimindeki 16 KAZ 11 plakalı hafif ticari araç, ilaçlarını almak için dışarı çıkan ve yoldan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Eş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Mustafa Eş'e ilk müdahaleyi, yoldan geçen sağlıkçı yaptı.

Eş, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Eş'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.