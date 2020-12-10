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İlçe ilçe gezip telefon kablosu çalmışlar

Konya’da ilçe ilçe gezerek telefon kablolarını çalan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:45 ABONE OL
İlçe ilçe gezip telefon kablosu çalmışlar

Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kablo hırsızlarını takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu minibüsü merkez Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesinde durdurmak istedi. Şüpheliler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araçta bulunan C.E., M.E. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda ise kesilmiş 500 metre uzunluğunda kablo ve kabloları kesmekte kullanılan metal kesme makası ele geçirildi. Şüphelilerin ayrı araçla, Seydişehir ve Hadim ilçelerinde de kablo hırsızlığı yaptığı tespit edildi. C.E.'nin 10, M.E.'nin aynı suçtan 3 suç kaydı olduğu öğrenilirken, her üç şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İlçe ilçe gezip telefon kablosu çalmışlar
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