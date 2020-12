İngiltere-Urfa hattında velayet savaşı

Şanlıurfa'da çocuğunu annesine vermediği iddiasıyla gündeme gelen Halil Yıldız, imam nikahlı eşi Zübeyde Akdeniz ile yaşadığı süreci anlattı.

Şanlıurfalı Halil Yıldız ile Zübeyde Akdeniz, 2009'da İstanbul'da tanıştı. Çift, daha sonra Yıldız'ın memleketi olan Şanlıurfa'da yaşamaya başladı. Zübeyde Akdeniz imam nikahıyla birlikte yaşadığı Halil Yıldız'dan hamile kaldı ve doğum öncesi İngiltere'ye gitti. Baba Halil Yıldız'ın iddiasına göre Zübeyde Akdeniz 2013'te kızı Şehriban'ı orada dünyaya getirdi ve 3 yaşına kadar kendisine göstermedi.







Şehriban 3 yaşındayken Türkiye'ye dönen Zübeyde Akdeniz tekrar eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Yıldız'ın iddiasına göre, Zübeyde Akdeniz o süreçte ikinci kez hamile kaldı ve doğumdan önce yine İngiltere'ye gitti. Şehriban babasıyla birlikte Şanlıurfa'da kaldı. Çiftin ikinci çocukları Yusuf Berat da İngiltere'de doğdu. Geri dönmeyen anne, şu an 7 yaşındaki kızı Şehriban'ı da yanına almak için mahkemeye başvurdu. Yaklaşık 4 yıl süren hukuki süreç sonunda mahkeme, Şehriban'ın annede kalmasına karar verdi. Anne Akdeniz, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya gelerek, kızını aldı ve İngiltere'ye döndü.







ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM

Kızından ayrılan Halil Yıldız, "Şu an kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek çocuklarıyla birlikte yaşamak istediğini dile getirdi: "Çocuklarımın yanımda yaşamasını istiyorum. Eğer anneleri bunu kabul etmiyorsa bir süre onun yanında kalsın, bir süre de benim yanımda kalsınlar. Ben buna da razıyım.

Oğlum Yusuf Berat'ı hiç görmedim, şimdi de kızımı aldı elimden. Şehriban 4 yıldır benimle birlikteydi. Zübeyde ile 6 Ekim'e kadar telefonla görüşüyordum. O tarihten sonra engelledi. Şu an çocuğum ne durumda bilmiyorum. Çocukların hem anneye, hem babaya ihtiyacı var" dedi. Mahkemenin yılda bir kez çocuğunu görmesine izin verdiği baba Yıldız, yeniden çocuklarına kavuşabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.