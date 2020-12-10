Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İş insanı Halil İbrahim Dağ koronavirüse yenik düştü

İş insanı koronavirüse yenik düştü

Konya’da ‘Dağsan Amca’ olarakta bilinen iş insanı (85) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:46 ABONE OL
İş insanı Halil İbrahim Dağ koronavirüse yenik düştü

Konya'da 'Dağsan Amca' olarakta bilinen iş insanı Halil İbrahim Dağ (85) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Halil İbrahim Dağ'ı geçtiğimiz seneki Konya ziyaretinde evinde ziyaret etmişti.

Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden, merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da yol arkadaşlardan olan iş insanı Halil İbrahim Dağ bir süre önce koronavirüse yakalandı.

20 gündür hastanede tedavi altına tutulan Halil İbrahim Dağ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 1 Eylül 2019 tarihinde Halil İbrahim Dağ'ı merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesindeki evinde ziyaret ederek bir süre görüşmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş insanı Halil İbrahim Dağ koronavirüse yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA