İş insanı Halil İbrahim Dağ koronavirüse yenik düştü

Konya'da 'Dağsan Amca' olarakta bilinen iş insanı Halil İbrahim Dağ (85) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Halil İbrahim Dağ'ı geçtiğimiz seneki Konya ziyaretinde evinde ziyaret etmişti.

Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden, merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da yol arkadaşlardan olan iş insanı Halil İbrahim Dağ bir süre önce koronavirüse yakalandı.

20 gündür hastanede tedavi altına tutulan Halil İbrahim Dağ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 1 Eylül 2019 tarihinde Halil İbrahim Dağ'ı merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesindeki evinde ziyaret ederek bir süre görüşmüştü.