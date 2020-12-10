İstanbul'daki gasp çetesinde gerçek polis çıktı!

Fatih Koca Mustafa Paşa'daki bir banka şubesi çalışanı, yabancı uyruklu bir kişinin başkasına ait pasaport ve banka kartıyla 13 bin dolar çekmeye çalışması üzerine durumu polise bildirdi. Polis, Suriye uyruklu Arafat A'yı bankada gözaltına aldı.

Şüpheli Arafat A. polise, önceden tanıştığı Ürdün uyruklu Feras A'nın yanına gelerek karısının Suriyeli mafya grubu tarafından kaçırıldığını, eşinin şüphelilerin ellerinde olduğuna dair araç içerisinde çekilmiş videolarını attıklarını, eşini kurtarmak için 13 bin dolar parayı şüphelilere teslim etmesi gerektiğini anlattığını söyledi. Ürdün uyruklu Feras A. şüphelilerle görüşmeye gideceğini söyleyerek pasaportunu ve banka kartını Suriyeli Arafat A'ya verdi. Feras A. aradığı zaman bankadan parayı çekip kendisine ulaştırmasını istedi.

POLİS PLANI ÇÖZDÜ

Ayrıca Suriyeli Arafat A., Feras A'nın bebeğine bakacak kimse olmadığı için bebeğini de kendisine bıraktığını, kendisinin de bebeği patronu Manhal K'ye emanet ettiğini anlattı. Polisin çalışma yürüttüğü sırada Arafat A'nın gözaltına alındığından haberi olmayan Ürdünlü Feras A. telefonla Arafat A'yı aradı. Telefonu açtıran polis, Feras A'nın parayı hazırlamasını, göndereceği adrese getirmesini istediğini öğrendi.

ÖNCEDEN BELİRLENEN ADRESE BASKIN YAPILDI

Feras A'nın gönderdiği Yedikule Mahallesi'nde bulunan adrese baskın düzenleyen ekipler, adreste U.B ve beraberindeki Fatih'te görevli polis memuru M.Ç'yi yakaladı. Şüpheli U.B. ve M.Ç. Ürdünlü Feras A'yı nerede olduğunu soran polislere, bulundukları adrese 100 metre mesafede bulunan bir araçta tuttuklarını söylediler.

2'Sİ POLİS 6 KİŞİ YAKALANDI

Polis, bahse konu araca düzenlediği baskında B.M.D'yi gözaltına alırken, kelepçeli haldeki Ürdünlü Feras A'yı kurtardı. Gözaltına alınan şüpheliler Feras A'nın eşinin Eyüpsultan'daki bir kafede tuttuklarını anlattılar. Eyüpsultan'daki kafeye baskın düzenleyen ekipler, Ürdünlü Feras A'nın eşi Arwah A'yı kurtarırken beraberinde bulunan Ü.K. ve Y.Ö. ile Eyüpsultan'da görevli polis memurları F.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'si polis memuru 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.