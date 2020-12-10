İtfaiye ekibinin çabası kediyi hayata döndüremedi

Yangın, Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır sokakta meydana geldi. 7 katlı binanın bodrum katında bulunan kumaş deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



BİNA VATANDAŞLAR TARAFINDAN BOŞALTILDI



Yangının ardından vatandaşlar 7 katlı binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda duman tahliyesi yaptı.



EKİPLERİN ÇABASI KEDİYİ KURTARMAYA YETMEDİ



Yangına müdahale eden ekipler kumaş deposunda dumandan etkilenmiş kedi buldu. Hemen dışarı çıkarılan kedi, ekipler tarafından itfaiye aracına getirildi. Talihsiz kediye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yapan itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kedi öldü.



VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ



Yangının ardından sokağa dökülen bina sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.