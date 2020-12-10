İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES aracılığıyla yardım istendiği bilgisi üzerine ilçedeki bir iş yerine hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinde bir çiftin tartıştığını gördü.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerini gören kadının şikayetçi olduğunu söylediği sırada eşi M.K, elindeki falçatayla kadına saldırmaya çalıştı. Müdahalede bulunan jandarma ekibi, M.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.