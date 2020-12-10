İzmit’te caddelere korona kısıtlaması

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, İzmit ilçei merkezinde bulunan ve en yoğun olan Fethiye Caddesi ile İstiklal Caddelerine kişi sayısı konusunda kısıtlama getirildi.

FETHİYE'DE 720, İSTİKLAL'DE 780 KİŞİ

Koronavirüs vakalarının artması üzerine vatandaşların birbiri ile daha az temas etmesi için alınan önlemler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde başlayan güvenli yer uygulaması Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmit Fethiye Caddesi'nde hayata geçiyor. Bu uygulama ile Fethiye Caddesi'nde aynı anda en fazla 720 kişi İstiklal Caddesi'nde ise Kapı Numarası 37 'den Kapı Numarası 107'ye kadar olan bölümünde; işyerleri/işletmelerde çalışanlar hariç aynı anda en fazla 780 kişinin bulunması konusunda İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar alındı. Bu uygulama için, caddenin girişlerine konulacak cihazlar ile ölçüm gerçekleştirilecek. Bulunması gerekenden fazla insan olduğunda ise caddeye giriş yapılamayacak.

BELİRLENEN SEVİYEDE TUTULACAK

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesinin belirlenen bölümünde yollar ve kaldırımlarda yaya olarak gezen kişi sayısı, girişler ve çıkışlar takip edilmek suretiyle, hazırlanan yazılım programı kullanılarak, belirlenen seviyede tutulacaktır. Böylece alış-veriş için caddelerde dolaşan kişiler arasında koronavirüsün bulaşına neden olmayacak daha güvenli bir alan oluşturulmuş olacaktır." dedi.

GÜVENLİ VE HİJYEN ORTAMINDA

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği(İKM) Başkanı Murat Öztürk, "Fethiye Caddesi'ne bundan sonra sadece 720 kişi girecek. İzmit halkı artık daha güvenli ve hijyen ortamında alışveriş yapabilecek. İstiklal Caddesi'de bu uygulamaya dahil edilecek. Bölgede ticaret yapan esnafımız bu rakama dahil olmayacak. Caddenin doğu, batı, kuzey ve güney girişlerine konulacak cihazlar ile kaç kişinin giriş, çıkış yaptığı ölçülebilecek. İzmit halkının daha güvenli alışveriş yapması için başlanacak bu uygulama diğer merkezi noktalarda da hayata geçebilir" dedi.