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Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler

'in ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durduğu traktörde yaptığı aramada, römorka yüklü gübrelerin altına gizlenen 300 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Traktör sürücüsü S.E., gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:32 ABONE OL
Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler

Kızıltepe'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şenyurt Mahallesi'nde şüphe üzerine traktör durduruldu. Yapılan aramada, traktörün römorkuna yüklü gübrelerin altında, poşetler içinde 300 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 bin şarj cihazı, 12 bin kulaklık, 160 taşınabilir bellek ve 50 hafıza kartı ele geçirildi. Traktör sürücüsü S.E. gözaltına alındı. Traktör, trafikten menedilirken, sürücü S.E.'nin babasının evinde yapılan aramada ise çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. S.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaçak cep telefonlarını, traktördeki gübrelerin altına gizlemişler
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