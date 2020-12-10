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Kan donduran düzmece oyun! Kurusıkıyla vurduğu genci 'gömdüm' deyip şantaj yapacaktı

Yüzü maskeli saldırgan yağmalamak istediği dükkâna girerek bıçak çekti. İşletmecinin yanında bulunan arkadaşı, belinden çıkarttığı silahla saldırganı vurdu. Silahı ateşleyen arkadaş, olay yerinde öldü sanılan genç adamı, bir de gömdüklerini söyleyince işletme sahibi vicdanına yenik düşerek polise başvurdu. Yaşanan olayın düzmece olduğu ve gencin kuru sıkı tabancayla vurulduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:24 ABONE OL
Kan donduran düzmece oyun! Kurusıkıyla vurduğu genci 'gömdüm' deyip şantaj yapacaktı

İşletmeci S.T., arkadaşlarıyla birlikte dükkanda oturduğu sırada içeri yüzü maskeli bir şahıs girdi. işletmeciden önce para isteyen yüzü maskeli saldırgan, ardından cebinden çıkarttığı bıçakla etrafa saldırdı. Taraflar arsında meydana gelen olay büyürken, işletmecinin arkadaşı olaya müdahale etmek için belinden çıkarttığı silahla saldırganı vurdu.

'ADAMI VURUP, GÖMDÜM'

Yere yığılan saldırganın öldüğünü zanneden işletmeci, korkuya kapılıp dükkânı terk etti. İddiaya göre silahı ateşleyen H.G., işletme sahibini arayarak 'Ağabey ben adamı vurdum, gömdüm. Burası kör nokta cinayeti kimse görmedi için rahat olsun' dedi.

VİCDANINA YENİK DÜŞÜP İHBAR ETTİ

Aradan birkaç gün geçtikten sonra işletme sahibi S.T., telaşa kapılıp polise başvurdu. Yaşadıklarını anlatan işletimci arkadaşının gömdüğü cesedin bulunmasını istedi. S.T.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.G., 'Böyle bir olay olmadı. Biz işletmeci arkadaşım S.T.'ye oyun oynadık' dedi.

ÖLDÜ SANILAN ADAM ORTAYA ÇIKTI

Öldüğü iddia edilen şahsın 34 yaşındaki F.U. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, 'Silahı ateşleyen H.G. benim arkadaşımdır. Silahla beni burup öldü taklidi yapmamı istedi. Ben de kabul ettim. Silah kuru sıkıydı. Sonra olayı anlattıklarını sandım. Olay tamamen düzmeceydi' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kan donduran düzmece oyun! Kurusıkıyla vurduğu genci 'gömdüm' deyip şantaj yapacaktı
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