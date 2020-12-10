Kan donduran düzmece oyun! Kurusıkıyla vurduğu genci 'gömdüm' deyip şantaj yapacaktı

İşletmeci S.T., arkadaşlarıyla birlikte dükkanda oturduğu sırada içeri yüzü maskeli bir şahıs girdi. işletmeciden önce para isteyen yüzü maskeli saldırgan, ardından cebinden çıkarttığı bıçakla etrafa saldırdı. Taraflar arsında meydana gelen olay büyürken, işletmecinin arkadaşı olaya müdahale etmek için belinden çıkarttığı silahla saldırganı vurdu.

'ADAMI VURUP, GÖMDÜM'



Yere yığılan saldırganın öldüğünü zanneden işletmeci, korkuya kapılıp dükkânı terk etti. İddiaya göre silahı ateşleyen H.G., işletme sahibini arayarak 'Ağabey ben adamı vurdum, gömdüm. Burası kör nokta cinayeti kimse görmedi için rahat olsun' dedi.

VİCDANINA YENİK DÜŞÜP İHBAR ETTİ



Aradan birkaç gün geçtikten sonra işletme sahibi S.T., telaşa kapılıp polise başvurdu. Yaşadıklarını anlatan işletimci arkadaşının gömdüğü cesedin bulunmasını istedi. S.T.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.G., 'Böyle bir olay olmadı. Biz işletmeci arkadaşım S.T.'ye oyun oynadık' dedi.

ÖLDÜ SANILAN ADAM ORTAYA ÇIKTI



Öldüğü iddia edilen şahsın 34 yaşındaki F.U. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, 'Silahı ateşleyen H.G. benim arkadaşımdır. Silahla beni burup öldü taklidi yapmamı istedi. Ben de kabul ettim. Silah kuru sıkıydı. Sonra olayı anlattıklarını sandım. Olay tamamen düzmeceydi' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.