Kanaat önderi koronavirüse yenik düştü

Bitlis'te bölgenin kaanat önderi ve Nakşibendi şeylerinden şeyh Masum'un oğlu olan Nurettin Mutlu, geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüs nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.
Önce evinde karantinaya alınan daha sonra durumunun ciddileşmesi üzerine 21 Kasım'da Bitlis-Tatvan Devvlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Mutlu'nun cenazesi Güoraymak ilçesinin Erentepe Mahallesindeki Şeyh Abdurrahmani Taği Mezarlığında defnedilecek.